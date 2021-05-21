為了遏止虛擬貨幣氾濫，降低逃漏稅等大量違法活動，美國財政部決定加強對虛擬貨幣的監管，要求單筆1萬美元以上的交易活動需要向國家稅務局（IRS）通報，開出美國管制虛擬貨幣的第一槍，同時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四警告，虛擬貨幣可能為用戶及金融環境帶來潛在的風險，需要對此進行更嚴格的監管。

CNBC報導，美國財政部發聲明表示，有許多富人將應納稅的資產，轉移到不受監管的虛擬貨幣，助長逃漏稅的違法行動，已經出現極大的調查困擾，因此單筆1萬美元以上的虛擬貨幣交易，需要向國家稅務局通報。

無獨有偶，鮑爾周四也透過影片點出虛擬貨幣的風險，「科技與金融技術持續進步，帶來不少好處，但是加幣貨幣與創新的金融商品（NFT），也可能對用戶與整個金融系統帶來隱藏風險。」

因此如何監管、從何監管就相當重要，鮑爾說：「必須注意適當的監督與管制標準，尤其是那些不像銀行、投資公司等受到傳統監管的新興私人營利機構。」

儘管鮑爾提出虛擬貨幣的風險，但他也表示，聯準會預計在夏天發表一份虛擬貨幣研討報告，探討數位支付快速演進的影響，同時評估發行央行數位貨幣的可行性。

鮑爾強調，央行數位貨幣僅是法定貨幣美元的數位形式，無法替代美元，且並非虛擬貨幣。

事實上，大陸官方已對虛擬貨幣下重手，周三（19日）宣布所有金融機構與支付機構不得再進行虛擬貨幣相關業務，形同封殺，這也讓虛擬貨幣價格出現劇烈震盪，包括比特幣、狗狗幣等主要貨幣價格一度腰斬。

此次美國財政部對虛擬貨幣提出限制，讓比特幣、狗狗幣等貨幣漲幅收斂，比特幣24小時內漲幅從9%下滑至1%，目前在40,233.46美元徘徊，狗狗幣則從逾20%下滑至11%，暫報0.39美元。

(中時新聞網)