台灣高檢署19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」，並責成各地方檢察署成立查緝專責小組後，同時請法務部調查局、警察機關設置專責聯繫窗口，並於今（21）日建置「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」及窗口名冊，優化查緝效率，安定民心。

高檢署表示，疫情期間由該聯繫平台的專責檢察官從嚴從速查緝散播疫情假訊息的刑事案件，以遏止假訊息擴散，避免造成民眾恐慌及社會不安，疫情期間過後，階段性任務完成，上開督導小組、專責小組或專責檢察官及聯繫平台將恢復一般程序。

(中時 )