購買平安粽禮盒組即可獲得「平安鹽祭福袋」，Q版范府千歲手持藥草及藥缽，為民眾祈福。（奇美食品提供／劉秀芬台南傳真）

府城豐收肉粽特選台灣在地傳統食材，搭配香滷魷魚絲，海陸風味一次滿足。（奇美食品提供／劉秀芬台南傳真）

懷舊禪食粽精心選用3種菇類，佐以薏仁及蓮子，讓素粽口感層次更升級。（奇美食品提供／劉秀芬台南傳真）

國內新冠肺炎本土疫情延燒，奇美食品今年特別與全台最大的王爺廟「南鯤鯓代天府」合作，共同推出聯名平安粽，內含端午獨家販售的「府城豐收粽」、「懷舊禪食粽」各2顆，還加贈廟方特製「平安鹽祭福袋」，限量1600組，新鮮美味宅配到家，與民眾一同安心慶端午。

每逢端午佳節，奇美食品推出端午粽禮組，今年更特別與「南鯤鯓代天府」合作，以精通醫術的「范府千歲」為保冷袋設計主軸，希望能在疫情時期為民眾帶來平安與祝福。

端午粽禮組更特別加贈「平安鹽祭福袋」，放入南鯤鯓代天府五府千歲符令及加持過的海鹽，為民眾祈求健康平安。

「范府千歲聯名平安粽」一次包辦南部粽及北部粽，南部粽代表「府城豐收肉粽」特選台灣豬前腿、新社鮮美香菇、鬆軟甜栗、鹹蛋黃等在地傳統食材，搭配香滷魷魚絲。

為了讓素食者在端午佳節也能品嘗佳餚，「懷舊禪食粽」採用北部粽「米餡分明」工序，精心選用新社香菇、鈕扣菇和杏鮑菇3種菇類，粽米加入薏仁及蓮子，讓素粽也有豐富的層次口感。

(中時 )