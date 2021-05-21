國內新冠肺炎本土疫情延燒，奇美食品今年特別與全台最大的王爺廟「南鯤鯓代天府」合作，共同推出聯名平安粽，內含端午獨家販售的「府城豐收粽」、「懷舊禪食粽」各2顆，還加贈廟方特製「平安鹽祭福袋」，限量1600組，新鮮美味宅配到家，與民眾一同安心慶端午。
每逢端午佳節，奇美食品推出端午粽禮組，今年更特別與「南鯤鯓代天府」合作，以精通醫術的「范府千歲」為保冷袋設計主軸，希望能在疫情時期為民眾帶來平安與祝福。
端午粽禮組更特別加贈「平安鹽祭福袋」，放入南鯤鯓代天府五府千歲符令及加持過的海鹽，為民眾祈求健康平安。
「范府千歲聯名平安粽」一次包辦南部粽及北部粽，南部粽代表「府城豐收肉粽」特選台灣豬前腿、新社鮮美香菇、鬆軟甜栗、鹹蛋黃等在地傳統食材，搭配香滷魷魚絲。
為了讓素食者在端午佳節也能品嘗佳餚，「懷舊禪食粽」採用北部粽「米餡分明」工序，精心選用新社香菇、鈕扣菇和杏鮑菇3種菇類，粽米加入薏仁及蓮子，讓素粽也有豐富的層次口感。
(中時 )
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