全台疫情嚴峻，外出戴口罩規定趨嚴，開車兩人也必須戴口罩，台南市口罩法令20日起執行先勸導、後開罰外出未戴口罩民眾，台南市民政局統計20日共登記39人違規，東區20人最多，安平區3人因態度較差，遭送台南市衛生局裁處。

全台新冠肺炎疫情進入3級警戒，依法外出未戴口罩經勸導不聽可開罰，部分縣市執法更嚴，發現直接開罰，中央流行疫情指揮中心21日進一步宣布兩人以上在汽車內也需戴口罩。

外出戴口罩不只是自保，還成了守法行為，正形成社會風氣，台南市法令仍為勸導不聽再開罰，37個行政區公所派員出擊，20日與警方配合宣導，一整天發現101件違規案件，有39人遭登記，其中東區20人違規最多，多數是在公園運動的長輩未戴口罩，另在黃昏市場、騎樓都有未戴口罩民眾。

安平區有3人因在勸導時態度較差，遭送台南衛生局裁處，其中2人經人員勸導，最後終於戴上口罩、1位菜市場的婦人稱身上沒口罩，始終未戴。

疫情持續燃燒，全民心慌，才經過1天宣導，台南市各警分局21日接到不少檢舉「有人公共場所未戴口罩」報案電話。台南市警局公關室表示，口罩案件仍以勸導為主，警方尚無定出取締獎懲制度，並未統計檢舉案件數，民眾需記得戴口罩出門，以免被開單送衛生單位裁處。

(中時 )