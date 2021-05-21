新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台中市政府21日宣布，全市23大場所暫停營業，為減輕民眾負擔，台中市政府地方稅務局主動減免房屋稅。地稅局長沈政安表示，依主管機關提供清冊，除減免查定課徵娛樂業代徵業者停業期間的娛樂稅，也將主動將停業期間的房屋稅率，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％，免由屋主申請。

地稅局指出，23大場所包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所MTV、理容院觀光理髮、視聽理容、保齡球館、撞球場、健身中心、國民運動中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

疫情擴散，各行業均大受影響，地政局說，其他包括飯店、旅館、餐廳、餐飲業者等，若有停業或營業面積縮減者，屋主也可申請按月減輕房屋稅，如經查證屬實者，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％或其他住家用稅率課稅，降低房屋稅負擔。

稅務局強調，若是業者使用場地是承租的，雖然房屋稅減輕受惠的是房屋所有權人房東，但是所有權人因受疫情影響申請減稅時，必須由業者房客說明使用情形，等於雙方偕同申請減稅事宜，也給予彼此更多討論降租空間。

(中時 )