圖為台南市長黃偉哲上周到大東夜市勸導。(曹婷婷攝)

國內本土新冠肺炎疫情延燒，6天飆破1500例，台南市政府針對夜市及市場宣布全面禁設座位區，所有熟食一律外帶並禁止邊走邊吃，違者將依法裁罰，此外也持續宣導戴口罩，但經發局稽查人員近日到仁德後壁厝夜市宣導，遇到民眾不願配合戴口罩，還飆罵三字經、吐口水攻擊，除已向派出所報案告發妨害公務罪及公然侮辱罪，也向衛生局告發。

防疫當前，近來經發局稽查人員頻頻走訪夜市、市場宣導，目前包括新營中華路夜市等4處夜市宣布停業，針對台南知名大型夜市也持續勸導中，盼業者自主跟進，減少接觸傳染的風險。

台南市長黃偉哲日前於防災會議中，要求轄內市場及夜市都要落實各項防疫措施。經發局長陳凱凌表示，目前已有4處業市自主停業抗疫，包括白河國泰路夜市5月16日與5月23日停業；土城聖母廟夜市5月20日與5月27日停業；鹽水夜市5月19日與5月26日停業；新營中華路夜市5月22日與5月29日停業。

另，鹽水牛墟市集及善化牛墟市集亦公告休市至5月底，後續再視疫情情況公告恢復營業時間，為減少群聚，保護社區民眾健康，鼓勵其他夜市也加入暫時停業行列。

黃偉哲說，全國防疫均已升為三級警戒，為阻絕病毒及傳染可能性，已要求市場、夜市所有的攤商都要配戴口罩，熟食攤全面取消共食區，僅可提供外帶並禁止邊走邊吃，今日起全市同步派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾於外出時必須全程配戴口罩，如遇欲勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰。

市場處處長陳豪吉說，為防堵疫情擴散，市場處聯合區公所等單位進行防疫政策宣導與稽查，有民眾不理性不願配合戴口罩，經同仁勸導卻發生辱罵、以口水攻擊稽查小組成員等情形，目前已向派出所報案告發妨害公務罪及公然侮辱罪，並已向衛生局告發。市場處重申，防疫視同作戰，雖然過程辛苦，但防疫的決心不變，這是一場持久戰，要贏，需要你我一起並肩作戰！

(中時 )