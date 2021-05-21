基督教新店行道會捐增隔離衣、面罩等防疫裝備。（新北市警局提供）

全國進入三級警戒狀態，全國醫護、警消人員亟需防疫裝備，新北市警局向廠商訂購相關防護裝備時，面臨物價上揚貨源短缺情形，「基督教新店行道會」及所屬「新希望基金會」獲悉，緊急採購防護衣5000件、隔離衣1萬5000件、防護面罩1萬個等防疫設備，總價約300萬元，捐贈給新北市警局，供第一線基層員警使用，讓同仁能夠放心、安全執勤，順利度過艱困疫情。

牧師張茂松說，日前看到新聞，新莊警分局員警接到通報查緝失聯的確診通緝犯，所長與員警為了達成使命，冒著生命危險與通緝犯近距離接觸，讓他感到很不捨，加上新北市是這次疫情的重災區，民眾可在家防疫，但員警有維護治安的天職，因此在同樣是教友的新莊警分局長林温柔牽線下，讓他能善盡社會責任，提供棉薄物資幫助第一線執勤的員警。

捐贈儀式由新北市副市長陳純敬主持，陳純敬表示，員警安全就是市府維護治安最大的資產，也感謝警察局長黃宗仁能為基層同仁著想，讓第一線同仁在執勤上無後顧之憂。

黃宗仁表示，疫情造成人心惶惶，但維持社會穩定更需要一股安定的力量，就是保護好警察，才能維護好治安。警察局本就有預算購買足夠的隔離衣，加上這次新店行道會及新希望基金會的捐贈，希望能讓第一線同仁隨時消耗、隨時補充無限使用。

(中時 )