國內新冠肺炎疫情升溫，包括韓式連鎖餐飲豆府(2752)、代理經營摩斯漢堡的安心(1259)及北軒餐飲集團，紛紛宣布調整旗下品牌門市營運服務，主推外送外帶服務優惠力撐營運。安心及北軒餐飲集團亦導入「簡訊實聯制」，確切落實全面防疫措施。

旗下擁有2大美式餐飲品牌的北軒餐飲集團宣布，位於雙北及台中的8家TGI FRIDAYS、3家Texas Roadhouse德州鮮切牛排門市均暫停內用服務，外送外帶服務則如常營運供應，可多加利用電話預訂外帶取餐免等候服務、或透過外送平台點餐。

同時，因應西門商圈疫情嚴峻，北軒餐飲集團表示，FRIDAYS西門店將暫停營業，2大品牌其他地區門市則全面管制入場人數、梅花座入座，同時全面實施「簡訊實聯制」，使顧客登記更迅速便利。後續將持續密切疫情狀況滾動式調整，確保顧客及員工健康安全。

安心續宣布全台290家摩斯漢堡門市停止內用服務、不開放廁所使用後，今日亦宣布同步跟進使用「簡訊實聯制」，使顧客進店點餐外帶更便利。同時，亦推出「MOS Order APP專屬餐點優惠」，鼓勵消費者先行下載事先點餐，便於外帶或外送。

擁有6大品牌的豆府餐飲集團20日晚間亦宣布全台門市即日起至28日暫停內用，全面投入外帶外送服務，旗下涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉等4大品牌推出「挺你在家吃」外帶79折優惠，並提供免下車安心取餐服務。

(時報資訊)