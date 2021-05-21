合庫金(5880)因應金管會全方位信託2.0推動計畫，進一步聚焦廣大中小企業之員工福利信託服務，為進一步讓更多中小企業業者、員工熟悉、運用信託服務，合庫銀行成立專責行銷團隊向客戶逐一推廣說明，加強業主、員工對於信託觀念的建立，讓使民眾未來在有需求時，信託能即時發揮最大效益。

合庫銀行董事長雷仲達表示，台灣的競爭力彈性有賴中小企業，然而過去員工福利信託業務的推廣上，主要是以上市、上櫃公司為主，一般中小企業辦理本項業務的覆蓋率是相當低的。有鑑於此，合庫進一步深入廣大中小企業之員工福利信託服務。

針對中小企業的員工福利信託，雷仲達指出，過去中小企業往往礙於員工人數偏少、信託資金較低且沒有自家公司的股票為投資標的而卻步，為了解決中小企業企業主及員工的疑慮，合庫銀行僅推出專屬信託費率優惠方案，降低信託管理費收費門檻，更搭配推出適合員工自己投資屬性的基金組合，讓中小企業員工可以提早累積退休金，同時透過定期定額分散投資風險的方式，享受複利的成長機會。

合庫金控全年獲利171.35億元，金控資產規模逆勢增加1成，首度突破4兆元，創下歷史新高。公司發展多元引擎策略，旗下7家子公司全數獲利，其中證券與人壽稅後淨利雙雙創下歷年新高，分別較前年成長106%、47%；除銀行外，其餘六家子公司獲利貢獻占比已提高至15%，多元獲利效能已漸顯現。

(時報資訊)