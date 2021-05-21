對於政府始終無法有效降低酒駕造成死傷的現況，國民黨立委江啟臣提案修改《刑法》及《道路交通管理處罰條例》，除強制沒收酒駕者車輛；在刑責部分，將酒駕行為從原先2年以下有期徒刑、得併科20萬元以下罰金，提高為7年以下、50萬元以下。若致人於死，輕則關12年，最重死刑，相關修法草案今已在立法院完成一讀。

政治評論員黃暐瀚的母親在今年母親節前夕遭酒駕者撞擊不幸離世，讓長年未解的酒駕肇禍問題，重新浮上檯面。

對此，國民黨立委江啟臣指出，根據警政署資料顯示，近2年因酒駕肇事導致的死亡人數不減反增，可見現行法令根本沒效果；而從實際狀況來看，多數酒駕致人於死的受刑人，大多服刑3年就可獲得假釋，讓被害人家屬情何以堪，因而針對《刑法》及《道路交通管理處罰條例》提出修正草案。

江啟臣指出，現行《刑法》針對酒駕者處5年以下有期徒刑，因而致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

但江啟臣認為，這樣的刑度明顯不符比例原則。他指出，依據《刑法》第一百八十五條妨害公眾往來安全罪，第一項「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以『他法』致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑，拘役或5百元以下罰金。」

他解釋，這條法令所稱的「他法」，是指足以妨害公眾往來通行，若因此致人於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，均較現行酒駕行為更高。

江啟臣認為，基於酒駕對民眾造成的危害，早已是社會大眾體認的問題；且酒駕屬於事先可預防的行為，若仍執意酒後駕車，甚至造成死傷，行為惡性顯屬重大，刑度不應低於一般妨害公眾往來安全罪。

因此，他針對《刑法》提出修正草案，將原先單純酒駕行為從2年以下有期徒刑、得併科20萬元以下罰金，提高為7年以下，得併科50萬元以下罰金。若酒駕致人於死，從原先3年以上、10年以下有期徒刑，提高為得處以死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。若導致別人重傷，則從原先的1年以下、7年以下有期徒刑，提高為得處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

另方面，由於酒駕者不乏累犯，江啟臣指出，現行道交處罰條例對於單純酒駕者，若未肇事僅訂有吊扣駕照的規定，問題是，若只有吊扣駕照，卻未對車輛有所處置，通常會讓酒駕者容易心存僥倖，繼續無照開車上路。因此，他也提案修正道交處罰條例，只要是酒駕，一律處以沒入車輛處分。

目前《刑法》及《道路交通管理處罰條例》修法草案，在今天送入立法院院會宣讀後，因各黨團並無異議，已確定完成一讀程序，分別送交司法、交通委員會進行實質審查。

(中時 )