中國聲稱因臨時需求大增導致材料成本上漲，使製氧機價格上漲；但印度廠商卻指控，製氧機價格上漲不是因材料上漲，而是中國廠商「限量供應」以哄抬價格，且降低品質。

印度第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情3月起來勢洶洶，印度政府未能即時處理各地出現氧氣供應缺乏的警訊，導致印度各地醫療院所迄今仍缺乏氧氣供應，許多病患死亡，雖然許多國家非政府組織（NGO）透過印度企業向中國採購製氧機捐贈給印度，但印度買主指控，中國廠商趁機哄抬價格。

今日印度（India Today）獨家報導，雖然中國駐印度大使孫衛東等中國官員對外聲稱，中國公司發揚「人道主義」，專注於挽救生命，回應印度人民的需求；但根據所取得的商業文件和發票等證據顯示，中國製氧機公司趁機哄抬價格，延遲交貨且供應給印度的製氧機品質和規格都下降，損害製氧機的使用壽命，可能導致印度的醫療災難。

報導指出，根據中國製氧機製造商魚躍（Yuwell）家用醫療器械公司給印度進口商的發票，製氧機在4月30日的價格為每台340美元，但到5月12日價格已上漲到460美元。

印度進口商說，4月就向中國製造商下了製氧機的訂單，並支付首筆訂金，但中國製造商卻沒有交貨，直到勞動節假期後，這些中國製造商開始提出比原先議定價格更高的售價。

另一名印度進口商指出，如鄭州奧利弗電子科技、深圳市宏鑫源電子等一些中國公司，把4月下單的製氧機價格抬高2到3倍，或者拒絕交貨，且延遲退還訂金。

對上述情況，上海第一財經報引述中國醫藥物資協會醫療器械分會會長柏煜聲稱，中國製氧機近期價格上漲，主因是需求瞬間爆發導致供需失衡，相關零組件也同樣供不應求，價格都在上漲，而印度中間商層層加碼也是原因。

不過，一名協助非政府組織（NGO）向中國製造商採購製氧機的印度商人表示，製氧機價格上漲不是由於原材料成本上漲，而是因為「供應有限」。大多數中國原材料供應商和工廠都在充分利用這種情況，引導買家必須提出更高的採購價值。

除中國廠商把製氧機價格哄抬2到3倍之外，一些印度進口商指控，更嚴重的是中國製氧機出現重大品質和規格下降的問題，甚至使用比原先採用更加便宜的零組件，這將影響製氧機的使用壽命，可能嚴重損害印度境內處於危險中人們的生命安全。

一名買主指控，雖然付了更高的價格給中國廠商，但品質卻只有原來的一半，製氧機使用壽命只有數百小時，而非原先的幾千小時。

對中國廠商哄抬製氧機價格和品質下降，印度駐香港總領事韓慧儀（Priyanka Chauhan）告訴南華早報，印度已就相關問題和中國當局討論，要求中國停止醫療產品價格上漲，且盼供應鏈保持開放，價格保持穩定。

在缺乏氧氣供應等醫療資源下，印度每天新增死於COVID-19的人數仍處於高峰期，截至上午9時30分前的24小時，新增死亡人數達4209人，導致累計死亡病例逼近30萬，達到29萬1366人。印度迄今累計武漢肺炎病例逾2603萬例，過去24小時新增病例為25萬9242例，已比高峰期的每天新增逾40萬例降低。

(中央社)