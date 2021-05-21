隨著國內疫情升溫，民眾外出捐血的意願也逐漸降低，台灣血液基金會今天指出，國內血液庫存自5月17日起一路下滑，目前庫存量僅夠4.4天，呼籲民眾踴躍捐血。

台灣血液基金會指出，以往血液庫存只要到4天以下就是非常急缺，但現在受到疫情影響，若民眾外出捐血的意願仍低，擔心未來全體的血液庫存會低於警戒線。

台灣血液基金會表示，目前以A型與O型的血液最缺，庫存量分別僅剩3.6天與4.1天，但若以目前全國各醫院使用的狀況來看，很可能明天起大部分的血型都會低於4天庫存量。

台灣血液基金會說，自5月17日開始，每天短缺3000袋血液，5天下來共短缺1萬5000袋，雖然現在有不少醫院開始實施降載，但使用量減少的僅有台北市，其他地區的使用量多維持平，甚至台南市還微幅成長。

台灣血液基金會表示，為確保民眾捐血安全，已在各捐血站增設消毒毯，也在現場發放號碼牌，避免群聚，現在也推出預約捐血服務，實聯制等，另外也結合健保雲，若是被匡列為接觸者的民眾，被列為自主健康管理者不得捐血，讓民眾可放心捐。

(中時 )