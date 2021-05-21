因應疫情升溫，內政部呼籲民眾多利用線上申辦地政、人民團體等服務，減少外出。同時，配合防疫，內政部已主動延長不動產專業人員證照效期至9月1日，不必擔心證照逾期失效。

內政部表示，為避免民眾不必要的移動，已整理多項線上便民服務，民眾除可線上申辦戶籍登記外，亦可使用自然人憑證於地政「數位櫃臺」（ https：／／dc.land.moi.gov.tw／ ），上網申請住址變更、更名等7類簡易登記案件，並可以利用「地政線上申辦系統」（ https：／／clir.land.moi.gov.tw／cap／ ）申請土地鑑界、建物滅失或基地號勘查等測量案件。

內政部指出，地政電子謄本、實價登錄資訊、土地地籍位置等，亦可在家線上申請或查詢。民眾如有任何申請登記或資料查詢問題，可向任一地政事務所電話洽詢。

此外，為減少跨區域移動，民眾可利用「地政跨域服務」，申辦外縣市各類登記案件，均可到鄰近的地政事務所使用「代收代寄」服務，只要加附郵資，就可代寄至管轄地政事務所辦理，並在登記完畢後郵寄到家。針對銀行抵押權塗銷、設定等12類登記，更可以到鄰近的地政事務所，直接辦理登記。

配合防疫政策，內政部也已通令各地政士、不動產估價師、不動產經紀人員及租賃住宅管理人員訓練機構，在第三級疫情警戒期間停辦訓練課程，並針對未及受訓換證的從業人員，延長開業證書(執照)有效期限至今年9月1日。

內政部表示，人民團體亦可透過「人民團體資訊管理系統」( https：／／group.moi.gov.tw／sgms／html／login!index.action )，線上報送理監事會議通知及紀錄；人民團體發起人或核准立案之人民團體，可直接至內政部合作及人民團體司籌備處網站( https：／／group.moi.gov.tw／ )查詢申請案件的進度，避免不必要的移動、活動或集會。

(中時 )