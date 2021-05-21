受到新冠肺炎疫情影響，近兩年外國觀光客無法到台南品嘗及採購芒果，為了讓日本消費者能享用台南愛文芒果，市府農業局輔導轄內4家貿易商提供「台灣下單、日本取貨」服務，將台南芒果快速銷往日本市場。

台南市農業局長謝耀清指出，芒果是台灣水果主要的外銷品項之一，外銷國家包括大陸、香港、日本、韓國等。謝耀清說，今年直送日本的5公斤裝愛文芒果，價格內含果品、檢疫處理、關稅及國際運費等。此外，玉井區農會今年亦提供「台灣下單、大陸取貨」芒果訂購服務，取貨地點分別為大陸福建省及上海市。

(中時 )