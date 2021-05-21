彰化許多鄉下長輩，平時沒有在觀看直播訊息，或者是網路新聞，接收防疫規定的訊息相較缺乏，每天利用廣播器來呼籲里民，出門要戴口罩、勤洗手，配合彰化縣政府衛生局，大家共同來對抗疫情，保護自己也保護大家。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

彰化村里長聯合會串聯 589鄉鎮天天廣播籲戴罩

彰化縣新冠肺炎疫情肆虐，全縣總動員投入防疫、清消、戴口罩宣導等措施，彰化縣村里長聯合服務總會長何炳樺發現，彰化許多鄉下長輩，平時沒有在觀看直播訊息，或者是網路新聞，接收防疫規定的訊息相較缺乏，因此號召全縣589村里長，每日用村里廣播、或宣傳車等方式，提醒長輩戴上口罩，除了防疫之外也避免長輩受罰。

彰化縣村里長聯合服務總會何炳樺總會長何吉盛總幹事號召，全彰縣各鄉鎮聯誼會會長，一起串連彰化縣村里長，每天利用廣播器來呼籲里民，出門要戴口罩、勤洗手，配合彰化縣政府衛生局，大家共同來對抗疫情，保護自己也保護大家。

何炳樺表示，彰化疫情明顯已經擴散出去，彰化縣政府積極防堵，包括篩檢、清消等工作，就是為了防堵疫情再擴散，因此除了縣府努力，透過民眾的力量一起抗疫，因為鄉下長輩真的沒有使用手機的習慣，吃飽就下田、或是到魚塭工作，因此廣播針對長輩來放送，希望能有效喝止疫情擴散。

彰化縣政府民眾處表示，感謝各村、里、鄰長們協助，拉起防疫戰線，降低人流感染，民政處也擬定設立口罩糾察隊，以村里組成每隊10至15人，確保防疫做到滴水不漏，目前已經協請各鄉鎮村里長聯誼會長協助，宣導並組成口罩糾察隊，起對抗情，早日恢復正常生活。

(中時 )