面對新冠肺炎疫情衝擊，台中市投資產業指標「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」，與台灣三大方案件數在六都名列前茅，台商回流，台中工業地產交易熱絡，依信義全球資產公司統計台中工業地產實價登錄揭露資訊，2017年至2021年台中各編定工業區的工業地產累計交易金額排名，台中工業區以150億元排名第一，大甲幼獅工業區以30億元排名第二，台中港關連工業區22億元排名第三。

市府招商引資有成，經發局表示，投資台灣三大方案全台814案，便有172家投資台中，件數高居全台第一，1.2兆元投資金額便有2115億元挹注台中，相當平均每4.6天就有1案投資台中、每5家就有1家在台中、每6元就有1元在台中。

近年不論是本土或是跨國企業對台中的投資布局，讓台中工業地產交易跟著熱絡，根據信義全球資產公司統計台中工業地產實價登錄已揭露資訊，2017年至2021年台中各編定工業區之工業地產累計交易金額排名，台中工業區以150億元排名第一，大甲幼獅工業區以30億元排名第二，台中港關連工業區22億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安觀察今年台中工業類工廠、倉儲建照核發面積，月均量比去年成長50％，顯示廠商持續看好台中。

從實價登錄的產品交易類型來看，許多企業傾向直接購置土地來蓋新廠與建置生產線，因此近年台中整體工業地產類交易中，工業土地佔交易近6成，次之才是直接購買既有廠房使用的工業廠房交易。

交易規模排名第一的台中工業區，近四年工業地產交易金額來到150億元，新進駐廠商以高科技產業居多，像是大立光、博大科技等科技大廠，其中大立光的交易記錄為單筆規模最高，並陸續在鄰近區域內擴廠。

排名第二的大甲幼獅工業區交易金額來到30億，以金屬、機械設備製造業等為主，進駐廠商包含岱宇、中石化等。

位於梧棲區的台中港關連工業區以22億元排名第三，受惠台中港2.0計畫、國道四號延伸線、未來捷運藍線題材，使得台中海線搖身一變成廠商熱愛進駐之地，而近期此區域以全聯實業前年買地擴增物流廠為單筆投資規模最高，今年有華元食品持續擴廠以7.5億元買下該區域土地。

柯宏安表示，觀察可支撐台中工業地產發展的原因有三個，第一、受惠許多半導體、智慧機械大廠進駐，持續吸引相關上下游產業鏈在此群聚。第二、產業進駐帶來了更多衍生商務需求服務商機，例如車商也搶攻企業主與高階經理人購車商機，進而投資工業土地蓋展示中心與服務廠。第三、在網路購物蓬勃發展下，台中為南來北往交通樞紐中心，自然成為各物流運輸業布局增設物流中心的重點區域。

(中時 )