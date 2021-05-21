孫盛希日前以第五張專輯《出沒地帶 Where is SHI？》，一舉入圍本屆金曲獎五大獎項，她曾坦言擔心受疫情影響被時局淘汰，於是以用做「最後一張作品」的心力完成這張作品， 如今獲金曲肯定讓她心情頓時輕鬆不少，之前在個人社群分享在家小酌後的放鬆影片，俏皮對鏡頭說：「我好可愛喔！」展露難得一見的「微醺希希」。

由於近日受疫情升溫影響，孫盛希逾8場演出工作延期與取消，閉關在家防疫追劇、創作寫歌，也有比較多時間可以練習烹飪，甚至透過網路社群發問，向網友「求食譜」，詢問菜色的搭配建議，也期待疫情結束和在韓國的家人團聚。面對疫情持續延燒，孫盛希表示：「希望大家都能在家做好防疫，保護好自己跟他人，一起熬過最困難的時期。」

孫盛希也與公司討論，決定與LINE MUSIC合作「線上重播演唱會」，在這段非常時期，將今年4月24日在台北Legacy MAX舉辦的「Where is SHI？ 出沒地帶」演唱會搬上螢幕，LINE MUSIC 將於5月27日晚上8點，以「一次性重播不回放」方式線上播出《Where is SHI？ 出沒地帶》演唱會。

孫盛希說：「很期待能以觀眾角度參與自己的演唱會，已經準備好零食，一定會準時在家收看，邊看邊唱。」此外，她加碼宣布給自己和粉絲的「金曲入圍禮物」，就是《出沒地帶 Where is SHI？》專輯特別加拍的第六支MV《啦哩邋遢》，預計6月上架。

(中時 )