疫情三級警戒，仍有民眾外出未戴口罩，嘉義市警方今天稽查取締。（嘉義市政府提供）

嘉義市興嘉公園仍有民眾群聚，警方強力宣導稽查。（嘉義市政府提供）

染疫案例2581號北部6旬男子來嘉義市後確診，19日網路瘋傳其足跡，嘉義市政府20日公布其活動範圍圖，惹民怨，議員戴寧批市府資訊不透明造成恐慌，嘉義市警察局長黃建榮今天表示，針對網路流傳足跡的部分已掌握對象，調查傳播假訊息。

戴寧還說，15日疫情準三級警戒，19日三級警戒，民眾外出時一定要全程戴口罩，但20日晚間至今天上午，在傳統菜市場、娃娃機店、公園仍發現有攤商、民眾未戴口罩，市府有沒有防疫執法的決心？

黃建榮表示，警方全面加強稽查違反三級警戒規範的人，目前開單告發取締應停業而未停業有1家，興嘉公園有2件未戴口罩，娃娃機未停業1家，共4件，移由各主管機關、衛生局議罰。

此外，針對網路流傳案2581號15日搭高鐵南下嘉義市，18日採檢陽性收治負壓隔離病房，在嘉義市活動4天的足跡訊息，警方已報請檢察官指揮，已掌握3層流傳關係、2處消息出處及2名對象，繼續往上追查來源。

市府表示，民眾外出包含倒垃圾一定要全程戴口罩，違規者將依《傳染病防治法》第70條第1項規定，裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時 )