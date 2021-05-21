中華男足將於29日出征科威特參加世界盃資格賽，卻碰上新冠疫情爆發社區感染，一度等不到疫苗施打。所幸在體育署全力協調下，中華男足今早在台北榮民總醫院完成疫苗施打作業，可以安心的出國比賽。

疫情升溫讓疫苗優先以第一線醫護人員為施打對象，但AZ疫苗需要兩周時間才能讓防護力最大化，男足國腳能夠及時完成施打，中華足協特別感謝醫護人員的專業協助，還有記者朋友昨日向體育署提示有關代表隊辦理疫苗施打進度的關心，以及體育署居中協調及衛福部的後續協助。

為讓球員們出國參賽可以有更充分的保護，足協日前即針對國家代表隊征戰國際賽與南市台鋼即將代表台灣出戰AFC CUP等賽事，在3月初行文教育部體育署爭取將上述代表台灣出賽的教練、選手及後勤團隊一併適用納入新冠疫苗注射名單。

中華男足目前也在嚴格的隔離管制下集訓備戰，全隊除了訓練只能待在飯店，採團進團出的方式移動。本次世足資格賽原本採主客雙循環方式進行，但受到疫情影響，本階段剩餘賽事改採集中賽制，中華隊將於下月3日對陣尼泊爾、7日戰澳洲、15日對地主科威特。

(中時 )