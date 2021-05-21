新北市副議長陳鴻源21日在臉書貼文表示，一名服務處助理確診，已經緊急關閉服務處；陳鴻源服務處表示，近日因疫情嚴峻，服務處員工與民眾接觸頻繁，上周日服務處5人決定一起前往篩檢，沒想到其中一人陽性確診，另外4人昨日再去快篩雖都是陰性，已居家隔離，另5月起辦公室就已分流，副議長沒有跟他們有接觸。

陳鴻源在臉書指出，服務處一名助理，稍早經衛生局通報確診，將遵照新北市防疫規範 進行後續工作，疫情嚴峻，必須要用最嚴謹的態度面對疫情挑戰，服務處暫停開放期間，民眾陳情與其服務請多加利用臉書、官網、[email protected]來聯繫，線上服務不中斷。

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(中時 )