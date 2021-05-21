Phantom Abyss | Steam Early Access in June 2021

全球知名遊戲發行商 Devolver Digital 與來自澳洲的遊戲開發生力軍 Team WIBY 共同揭露多人非同步線上遊戲《幻影深淵 Phantom Abyss》的最新資訊。玩家們將進入一個系統化生成各式陷阱的神廟，嘗試找到隱藏在重重難關之後的神聖遺物。《幻影深淵 Phantom Abyss》將於今夏在 Steam 上開放搶先體驗，至 GeForce NOW 平台可觀看遊戲最新實況，開發團隊還將陸續加入更多的遊戲區域、陷阱、協助玩家的長鞭、不同場景和玩法模式，持續提供競技的新鮮感和高度刺激。

每一趟大膽的冒險都需要玩家們在重重分歧路上躲避無數隱藏的陷阱、躍過腳下不牢靠的深坑，並逃離守衛者們無情的追殺，直到有人獲得了神聖遺物並永久封印神廟，或是迎來死亡停下他們探索的腳步。注意了，玩家們僅有一次機會，若是探險失敗、或是退而將次級的聖物帶離，你將不會再見到這一座神廟 …

每一趟大膽的冒險都需要玩家們在重重分歧路上躲避無數隱藏的陷阱。

如果你是個老練的冒險家，善用其他失敗玩家的幻影軌跡來避免重蹈覆轍是很棒的方法。一旦神廟終點的神聖遺物被找到，這座神廟就將被永遠封印，成為該位玩家獨一無二的輝煌戰績！

善用其他失敗玩家的幽魂軌跡來避免重蹈覆轍是很棒的方法。

觀看 NVIDIA GFN 的最新部落格發文 可以獲得一些遊戲的小訣竅，或是追蹤 phantomabyss以獲得更多遊戲相關資訊 ─ 包含那些深藏的寶物與未知的恐怖，都將在神廟內靜靜等待著你光顧…

(科技)