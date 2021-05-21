台北市推出「加強版防疫專責旅館」，讓經過核酸檢測（PCR）和快篩陽性的民眾入住隔離，市長柯文哲21日宣布，旅館工作人員比照退休醫護人員發放津貼，每人每天2000元。
經統計至今天中午，北市有4間加強版防疫旅館，約320間房，北市觀傳局長劉奕霆表示，依目前醫院量能，希望能增加1200間，但沒有上限，希望全力加開。
外界擔心房間數趕不上快篩陽性的量，劉奕霆指出，全力衝房間數，找旅館業者協助收住，北市衛生局也安排所有上線的旅館工作人員接種疫苗，也已施打完畢。
(中時 )
台北市推出「加強版防疫專責旅館」，讓經過核酸檢測（PCR）和快篩陽性的民眾入住隔離，市長柯文哲21日宣布，旅館工作人員比照退休醫護人員發放津貼，每人每天2000元。
經統計至今天中午，北市有4間加強版防疫旅館，約320間房，北市觀傳局長劉奕霆表示，依目前醫院量能，希望能增加1200間，但沒有上限，希望全力加開。
外界擔心房間數趕不上快篩陽性的量，劉奕霆指出，全力衝房間數，找旅館業者協助收住，北市衛生局也安排所有上線的旅館工作人員接種疫苗，也已施打完畢。
(中時 )
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