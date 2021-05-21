玉山金(2884)旗下玉山銀行與遠傳(4904)電信簽訂新台幣15億元「永續指數連結商業本票」，此為台灣首家金融業以永續指數連結發行商業本票(FRCP)，這也是繼今年3月10日與裕民(2606)航運簽署永續指數連結貸款後，再次透過金融專業協助企業實踐ESG，為推動台灣永續發展盡一份心力。

遠傳電信連續7年拿下台灣證券交易所「公司治理評鑑」前5%，連續2年入選「道瓊永續世界指數」成份股，於全球逾百家電信公司中拿下第四名，且多次蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）前十大永續典範公司獎，也是亞洲第三家獲「科學基礎減碳目標倡議(SBT)」認證電信企業，此外，亦全力發展5G創新運用，自行開發遠距診療服務平台，以「做公益而非做生意」的心態，推動「醫療零偏鄉」的願景，此次與玉山簽署永續指數連結循環發行商業本票(FRCP)，落實企業永續發展策略，善用核心技術與創新思維，發揮資通訊產業的影響力，積極落實企業社會責任。

玉山銀行將永續目標結合業務發展，對最急迫的氣候變遷採取實際行動，包括赤道原則案件已承作26件、永續授信貸款672億元及發行4檔綠色金融債券等，並已在今年加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets, SBT)，設定升溫控制為1.5°C(Business Ambition for 1.5°C)，成為亞洲首家以1.5°C為減碳路徑及制定目標的金融業，宣布將於2050年前成為淨零碳排銀行。

玉山金累計前4月稅後純益70.6億元，較去年同期成長15%，EPS為0.56元。主要子公司玉山銀行累計前4月稅後純益60.5億元，較去年同期減少5.3%，玉山證券累計稅後純益則大幅成長258.2%。

(時報資訊)