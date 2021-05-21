國民黨21日表示，針對近日全國疫情升溫，全國已進入三級防疫狀態，未來所需要的人力、資源都將與日遽增。對此立法院於21日在朝野同意下，將「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條及第19條條文修正草案」逕付二讀，下週進行朝野協商後，預計於本月31日完成三讀程序。

國民黨表示，有鑑於疫情持續擴大，受影響所涵蓋的面向、行業遽增，且由於目前疫情的影響，相關的紓困及振興需要更長時間的運用。因此，對於紓困條例適用時間延長至明年的六月，國民黨絕對支持，也期盼透過延長相關紓困措施的時間，協助受影響的民眾、企業度過難關。

根據本次的修正草案，預計將再增加2100億元的預算，做為後續紓困之用。對此，國民黨主張由於現在疫情已經擴散至全國過半縣市，未來地方政府所負擔的責任也將越來越重，前次通過的條例，由於地方政府分配額偏低，讓地方政府在紓困上綁手綁腳，影響成效。因此，此次的預算編列，應提高地方政府的分配額，讓每一分的預算都確實用在真的有所需要的民眾之上，中央與地方政府各司其職、相互合作，才能共同度過這次的疫情難關。

此外，國民黨說，對於因為受到疫情影響，許多家中有年幼孩子以及年長長輩而必須請「防疫照顧假」的勞工朋友，國民黨除了再次呼籲雇主應予以准假、切勿刁難外，也支持包含國民黨立委楊瓊瓔在內，跨黨派委員所提的「防疫照護津貼」，讓依規定請防疫照顧假的勞工，在沒有領取工薪或俸給者的前提下得以請領津貼，而相關的津貼也應納入本次紓困的預算範圍之內，以保障勞工生計。

國民黨也重申，身為執政者的監督者，在國家面對危機時，願意號召並提供所需智識與力量，協助執政團隊共同面對艱難的一役，不論是疫情或是水電缺乏等等足以影響國家人民民生必需的困境。因為政治係因人民而生，為人民而為，就算是政治理念不同，但為人民福祉服務的心是相同的。

(工商 )