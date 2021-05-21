因應疫情嚴峻趨勢，立法院宣布明天起至28日院會、委員會全數停開，在暫停會議前夕，今天立法院院會破天荒進行視訊會議，並順利透過手機完成議案的表決測試。立法院長游錫堃特別隔空與各黨團成員打招呼，直呼這是立法院歷史性的一步。

隨著全國疫情日趨嚴峻，立法院昨天經朝野協商，確定5月22日至28日停開院會及委員會，並在今天的院會中，進行線上會議及表決測試。

立法院遠距開會視訊平台，是採用中華電信Avaya Scopia視訊會議平台，功能包括讓立委能透過遠端視訊方式，進行簽到、發言、表決，讓立院能在避免群聚的情況下保持最低限度的議事運作。

今天朝野共有31名立委參與院會的視訊測試，一開始游錫堃逐一與國民黨立委江啟臣、民進黨總召柯建銘、民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華打招呼；接著就進行不記名、記名表決的測試，整個過程，除有部分立委反應速度過慢外，大致順利。

游錫堃表示，立法院完成視訊會議測試，這是歷史性的一步，結果相當順利，感謝立委們的配合。

參與測試的民進黨立委陳亭妃說，這套系統是讓立委的發言、登記、表決、簽到，透過手機進行，而會議進行則是採用筆電，相信這樣的雙機能讓立法院的會議與質詢多了一個管道。

(中時 )