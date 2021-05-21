陳佩琪臉書留言。(取自陳佩琪臉書)

台北市長柯文哲日前下令北市醫護人員都要施打疫苗後，北市府今(21日)透露柯文哲妻子、醫師陳佩琪已完成接種疫苗。不過，陳佩琪隨即在臉書表示，現在為了臨床業務持續，醫護人員紛紛去打疫苗，但今天看到新聞報導底下卻有一個留言罵她「有夠賤」。她隨後更在留言處表示，「我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」

陳佩琪21日在臉書留言處指出，「疫苗開打兩個月了，多少人是這幾天去打的，這些人都是犯賤嗎？我剛打電話跟市長強烈抗議，聽你話現在才打，就是賤人？」「醫護之前等待疫苗，因為指揮中心說沒社區感染，現在社區大爆發了，為了上戰場而去打疫苗的人，就是賤人、賤狗」

陳佩琪臉書的貼文指出， 上周六日，本院積極開設疫苗門診，因看到院內收治兩位確診病患，很多員工都在假期跑到醫院打疫苗，打到當日疫苗都缺貨了；至於要鼓勵醫護或一般民眾打疫苗，什麼是最好的催化劑？她說，當然是「疫情」，特別是這一波社區感染，還有已經了解到不知何時能到的其他疫苗...，醫護會按照目前台灣有的疫苗和社區感染情況來決定是否施打，跟醫生市長或一個基層醫師有否打，看數據一點關係也沒有。

陳佩琪指出，以目前醫護自我防護的能力，請問台灣目前有多少醫護是在已知病人確診的情況下被感染的？其實很多員工都是在社區不知情的情況下被感染，現在社區爆發了，醫護要打疫苗是為了上戰場照顧病人，目前也只有兩劑75%的疫苗到台灣。

接著陳佩琪說，上周一議員在議會上把一個基層醫師打疫苗問題搬到議場質詢， 「我在臉書說，議員就直接給聯醫公文說每個人都要打就好了，就像市長一樣的規定，也跟市長一樣說社區大爆發了， 無從等待，也無從選擇了，為什麼有些媒體要把之前醫護施打率低都灌在我頭上？」

(中時新聞網)