中市賣場、餐廳禁內用。（台中市府提供）

因應本土疫情急劇升溫，全台疫情警戒升至第三級，台中市政府21日宣布，自明日起至6月8日止，全市轄內餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲場所，全面停止營業場所店內飲食，戶外也禁脫口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶，若店家違反且拒絕改善，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經發局長張峯源表示，疫情變化迅速，消費者於現場飲食須取下口罩，室內空間將增加染疫風險，戶外也已規定須全程戴口罩，因此市府針對飲食行為防疫再升級，全市境內餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類似提供現場餐飲之場所全面禁止內用，店外也不能脫下口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶方式販售，請業者務必配合、共同對抗疫情。

經發局說明，台中市各類餐飲業及市場攤位非常多，經發局均密切觀察疫情狀況，以最高標準防疫，嚴格督促業者做好各項防疫工作，不定期加強查核防疫措施，並要求業者強化人員自主管理、於顧客接觸點、公共設施全面落實環境消毒等工作。

經發局指出，針對違反且拒絕改善者，將依照傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )