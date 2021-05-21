還有業者大談該藥的好處，告知民眾儘速去買。（北市議員王欣儀提供）

台灣中醫團隊與衛福部中醫藥研究所共同研發的「清冠一號」，其處方箋在網路上瘋傳，不少民眾爭相至中藥行抓藥，還有中藥材店家擅自兜售配方，台北市議員王欣儀質疑，清冠一號屬處方藥，未經中醫問診不可調劑販買，呼籲市府加強稽查。北市衛生局允諾，將通知業者注意，若擅自販賣藥品或誇大藥品療效將依法開罰。

「清冠一號配方」包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床，證實確有療效。其獲衛福部緊急授權，於19日核准第1家廠商專案製造，準備開始內銷。

王欣儀憂心，現今網路通訊軟體瘋傳該藥的處方箋，包含3個症狀期間、2個恢復期，共5個處方藥材清單，並稱這些藥材在國內中藥房，都可以買得到，甚至也傳出有中藥材店家兜售藥帖，號稱「每帖約60元，可付代煎費要求藥房代煎」。

王欣儀說，按衛福部規定，「清冠一號」屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，才可調劑給藥，而業者若自行販售清冠一號處方予民眾，即違反藥事法並涉犯密醫等罪。且中醫師向她透露，新冠一號藥方偏寒，若沒發病卻服用恐讓身體變糟，呼籲衛生局加強稽查與宣導。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，清冠一號為濃縮製劑，有一定比例和配方，網傳資訊頂多只是傳統藥帖，僅能稱之為資訊，還不算違法，藥行就民眾要求配合抓藥，也僅是單純販賣行為，除非是販賣相同配方的商品，才會觸犯密醫罪，否則上述行為都沒有犯法問題。

陳怡婷承諾，未來透過中藥商機制，通知所有業者注意，知悉清冠一號是處方藥，不建議用相同名稱去販賣，若有業者未經告知卻誇大療效，將觸犯藥事法第66條，可處20萬以下、500萬以上的罰金。同時也會和民眾加強宣導，告知未經評估就吃相關配方，恐會損及體內器官。

(中時 )