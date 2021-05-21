被日本網友稱為「天才IT大臣」的政委唐鳳，日前在行政院記者會中宣布召集三方單位趕工製作了「簡訊實聯制」平台後，全台各地陸續跟進。不過或許是為了保有用戶相關購物資訊，多家公司（包含全聯）都有推出自有實聯制平台，與政院採用雙軌並行制，民眾可斟酌使用。

根據已知資訊，當前有不少通路採用政院版「簡訊實聯制」，包含統一超商旗下的7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一時代百貨、夢時代等。而先前速食業者頂呱呱、麥當勞、摩斯漢堡也已宣布跟進使用。肯德基則是在20日宣布即日起全台門市皆使用政府「簡訊實聯制」，並鼓勵消費者多使用線上支付，減少接觸機會。

大眾運輸方面，新北市捷運公司旗下淡海輕軌全線14個車站跟進簡訊實聯制，而輕軌、公車轉乘優惠的「50元一日聯票」因防疫考量即日起停止發售；北市的公車、捷運則預計在5月23日，計程車則為26日跟進簡訊實聯制。國內海運客運場站也採用政院版簡訊實聯制。而中華郵政公司5月20日也已配合國家政策導入簡訊實聯制系統。

至於也有同步推動自家實聯制度的通路（也可用政院的1922「簡訊實聯制」），則包含全台遠東百貨11家分店及遠企購物中心、全家便利商店，還有台北捷運。北捷公司已分別向臺北市政府及中央申請「MyCode」以及「簡訊實聯制」QR-Code雙軌並行。「MyCode」可針對沒有手機的民眾掃描身分證條碼，以補「簡訊實聯制」民眾須有手機之限制。預計於5月23日起，臺北捷運各車站及所轄地下街、臺北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車等，將於各相關地點貼上「簡訊實聯制」QR-CODE鼓勵民眾使用。北捷再次呼籲，使用電子票證搭車旅客，可前往各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全。另外，有關1280公共運輸定期票，考量民眾防疫需求而未使用，則採按比例退費方式辦理，旅客可至各捷運站退費；如近期不克前往辦理的旅客，可於日後再行辦理。詳細退費方式，將於北捷網站公告。

針對實聯制，悠遊卡公司日前也宣布推出商店「實聯制神器」。「實聯制神器」功能全國商店以及店員都可快速申請，只要以個人手機下載悠遊付APP並實名註冊會員後，設定地址，即可開啟掃碼功能使用。可以接受訪客的悠遊付實聯制QR Code，台北通QR身分碼，Pi拍錢包付款碼，也可以出示身分證條碼，即使不用手機也能完成實聯登記，適合較習慣出示卡片的長者訪客，未來也歡迎其他實名或實聯平台加入。悠遊卡公司指出，實聯制掃碼紀錄均存放在悠遊卡公司資料庫，商店完全沒有個資保管的壓力。實聯紀錄僅在政府進行疫調索取時才會提供，相關資料保存28天後即刻刪除，悠遊卡公司亦不會另作他用。

實際上通路或是公司行號自推實聯制，應有幾個原因，包含政院簡訊實聯制推出時間較晚，以及期待保留客戶實聯制資料（事實上也只能保留28天），以及為了便利會員以習慣的方式（例如通路自推app)進行實聯制等。嚴格來說，雙軌並行制對於不少民眾來說可能都容造成負擔，只是在民主制度以及政院並未強制推行一定要用簡訊實聯制的前提下，保留多元選擇的機會。但是否民眾會感覺更為便利，可就見仁見智。

(科技)