勸導戴口罩卻被飆罵三字經！台南市經發局稽查人員前天傍晚到仁德區後壁厝夜市勸導民眾戴口罩，遇到一名黑衣男子未戴罩，上前好心勸說請戴上口罩，卻遭飆罵三字經，稽查人員決定不忍，已報警處理。

疫情升級，戴口罩已經是全民運動但還是有很多民眾不配合，除了仁德這起飆罵三字經事件外，經發局人員昨天上午在隆田市場也遇到一名女顧客未戴口罩，上前勸導，該名婦人一度謾罵推打管理員並吐口水，事後了解，該婦人疑為聾啞人士，負責稽查的管理員也原諒、暫不提告。

台南市長黃偉哲說，全國防疫均已升為三級警戒，為阻絕病毒及傳染可能性，已要求市場、夜市所有的攤商都要配戴口罩，熟食攤全面取消共食區，僅可提供外帶並禁止邊走邊吃，今日起全市同步派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾於外出時必須全程配戴口罩，如遇欲勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰。

他同時也呼籲，市民於接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意擅播、轉傳，以免觸法，相關防疫資訊可上台南市政府或疾管署網站或撥打1922防疫專線洽詢。

(中時 )