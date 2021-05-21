台元中鋒林文佑成為上季WSBL最大贏家！WSBL在21日公布所有年度獎項，林文佑除了先前拿下得分王與年度進步獎，今天更摘年度MVP與入選年度第一隊，年度第一隊包含林文佑、林育庭、黃湘婷、彭曉彤與劉希曄，年度最佳防守球員是台元老將蔡佩真、年度教練是台元邱啟益，至於只打1場就因疫情升溫宣告落幕的總冠軍賽MVP，則由拿下18分、10籃板雙十數據的國泰前鋒鄭伊秀拿下。

「我要謝謝我的最佳教練，有他的指導、信任和包容，才有機會得到這個獎項，也感謝球團的栽培，有這個舞台，我會更加努力的超越自己，成為更有價值的球員。」林文佑這季，出賽時間從平均29.7分鐘，增加到32.4分鐘，特別是三分球命中率，由3成5進步到4成39，每場平均投進2.5個，高居聯盟第一，罰球命中率也來到9成17，得分從場均14分進步到17.3分，領先群雌。

蔡佩真本季生涯第10度搶下籃板后，還在面對電信女籃時，摘下單場新高的27籃板。她在本季出賽場次與上場時間都減少情況之下，場上功力不減，場均10.6籃板、0.9阻攻、0.9抄截，各項防守數據皆排前段班，只要踏上球場便能展現經驗，發揮老將價值。

36歲的蔡佩真表示，「謝謝台元球團、教練對我的信任與支持，也謝謝我的隊友提供強大的進攻火力讓我能專心的防守、拚搶籃板。」她以7張第一名選票，總共得到41分，領先國泰女籃的抄截后羅蘋(21分)跟鄭伊秀(20分)。

(中時 )