彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

全國新增315例疫情仍在高峰，彰化縣新增5例。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診暴增315例，本土是312例，彰化縣增加5例。下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，可以收看彰化縣長王惠美臉書，詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，整體疫情仍在高峰中，呼籲仍需小心。並呼籲腳步一致。接下來周末日盡量不要外出。

彰化縣新增5例，彰化縣衛生局今天中已經公布最新足跡，7個點主要在員林熱門商圈還有北斗商店。包括了全國電子北斗中山店、員林NIKE和愛迪達店家等，員林就新增4個足跡。

彰化縣衛生局也呼籲，看足跡也看時間，不要標籤化，期間停留有身體不適，注意身體狀況，做好自我健康管理，強調公布足跡不是獵巫，標籤化，提供怎麼看足跡四大招，1.確認地點、日期和時間。2.計算自主健康管理時間，自足跡接觸日起加14天。3.14天內有狀況立即就醫。4.就醫時，主動告知醫師活動接觸史，配合採檢，等待結果。

(中時 )