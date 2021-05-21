在美股收高帶動下，台股開高震盪，一度上漲389點、指數最高達16431點，航運股延續反彈行情、電子股也有題材股各自表現，成交比重達4成之上，終場收漲259.7點、報在16302.06點、成交量為4297.03億元；台股周線翻紅，終止2連黑、本周台股收漲474點。

台積電(2330)開高震盪，早盤一度達577元，終場收漲1.06%、報在573元，鴻海(2317)開高走高，股價最高站上110元，收漲3.3%，股后大立光(3008)收漲2.46%；IC設計股今走勢不弱，指標股聯發科(2454)開高震盪，尾盤拉高，終場收漲2.15%、報在950元，股王矽力-KY(6415)早盤衝高後壓回，收漲2.35%，力旺(3529)午盤後攻上漲停，股價重回900元大關，世芯-KY(3661)亦於午盤後亮燈漲停、鎖在454.4元；面板股友達(2409)、群創(3481)反彈只演半場好戲，盤中均紅翻黑，股價陷入震盪，彩晶(6116)則相對有撐，力守逾2%的漲幅表現；被動元件國巨(2327)衝高後也持穩震盪，終場收漲3.38%。

今航運股反彈行情依舊火熱，一片紅咚咚，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數亮燈漲停，帶動裕民(2606)、台船(2208)、四維航(5608)也均攻上漲停，今日股東會宣布加發股利的慧洋-KY(2637)收盤亦是差一檔攻上漲停，航運市場持續火熱，目前亞洲-歐洲航線運價約為去年同期8倍，6月1日全球第二大的地中海航運已通知客戶每大箱要加高1000美元；美西線目前運價約為去年同期4倍，全球第五大的赫伯羅德航運美加線每大箱要加1200美元；另外，疫情帶動宅配需求爆表，宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)亦亮燈漲停。

分析師表示，美國疫情逐漸受到控制，美國經濟也即將進入重啟，美元持續走弱，以巴也簽定了停火協議，數字貨幣的大修正終於告一段落，惟台灣疫情急速升溫，仍不確定目前的防疫手段是否能壓得下來，但伴隨著美股的反彈走強，以及美國科技股暫時化解了下跌的疑慮，台股反彈波仍將持續，但仍是震盪幅度大且快速輪動操作難度高，逢指數反彈調整弱勢股的看法目前沒有改變。

目前台股指數對於疫情干擾的恐慌情緒降低，此次指數修正的過程中，融資餘額減幅遠大過指數跌幅，籌碼逐漸沉澱穩定，目前台股本益比已降至15倍歷史中下緣，因此若疫情逐漸受控，股價走勢將回歸基本面，反彈行情可期，不過，短期上檔套牢賣壓沉重，且疫情不確定性仍高，選股應以高殖利率及低本益比個股為主。

(時報資訊)