IC載板持續供不應求，ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)近日雖遭逢台股劇烈震盪亂流，但股價修正幅度受控、表現明顯有撐，後市成長動能分獲多家外資看好，除維持「買進」及「優於大盤」評等不變，目標價亦獲調升。

ABF載板三雄今（21）日跟隨大盤反彈同步勁揚，南電放量飆升8.39％至316.5元，終場勁揚7.88％、收於315元。景碩同步量增勁揚7.94％至95.2元，終場大漲7.03％、收於94.4元。欣興亦跟進放量上攻，終場勁揚6.24％、收於最高點100.5元。

ABF載板三雄首季業績亮麗，欣興歸屬母公司稅後淨利創21.83億元次高、每股盈餘（EPS）1.49元。南電稅後淨利15.84億元、每股盈餘2.45元，雙創近12年半高點。景碩歸屬母公司稅後獲利2.58億元、每股盈餘0.57元，雙創近3年半高點。

受惠需求續旺及漲價效益顯現，ABF載板三雄4月自結合併營收同步「雙升」，欣興78.66億元創同期新高、歷史第4高，景碩27.32億元亦創同期新高、歷史第4高，南電則以41.39億元改寫歷史新高。

2家美系外資同步看好南電後市，認為在稼動率滿載、訂單能見度長達1年下，看好ABF載板平均價格（ASP）將逐季上漲，若伺服器及網路需求加溫，漲幅可望進一步擴大，均維持南電「買進」評等，目標價分別調升至450元及420元。

另一家美系外資則看好欣興營運後市，認為成熟產品的現貨價上漲，為驅動今年獲利成長的重要來源，但新建載板良率拉升後獲利將高於成熟產品，成為未來獲利成長引擎，看好欣興下半年營運表現將顯著提升，維持「優於大盤」評等、目標價168元。

景碩則獲第三家美系外資看好，認為在ABF載板貢獻提升下，可望帶動毛利率逐季改善，全年營運成長可望優於公司預期，認為近期股價回檔為逢低加碼好時機，維持「買進」評等不變，目標價調升至125元。

(時報資訊)