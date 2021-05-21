花蓮慈濟醫院設置快篩站，詐騙集團卻來犯案，讓醫院人員更是忙碌。（王志偉攝）

男護理師遭詐騙，花蓮慈院彙整事發過程，發現對方來電號碼＋886423289103，已被網路披露為詐騙電話。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「這裡是林口某醫院，你母親快篩呈陽性，我們已經幫你母親申請負壓隔離病房，但你母親身上不夠錢，特地告知你要匯款⋯⋯」，花蓮慈濟醫院20幾歲男護理師19日接到詐騙來電，依指示匯出15000元，慈濟醫院更擔心護理師與母親家人感染後導致院內傳染，醫院為此還啟動緊急應變計畫，著急醫護人員多達300人近仍快篩檢驗，後來證實是詐騙事件，醫院氣炸了，一度還將醫院手術延後排定，痛斥詐騙集團可惡至極！

花蓮慈院醫務秘書李毅表示，19日接到手術室同仁男護理師回報，接獲自稱來自北部某醫學中心的電話，表示母親在該院急診，確診感染COVID-19，須先支付急診醫療費用15000元後，才能住進負壓隔離病房，同仁描述：電話中聽見母親聲音呼喚其小名（小祺），這位男護理師著急撥打父母親電話卻都不通，便依詐騙集團照指示匯款。

李毅表示，因這位護理師於母親節期間曾回家與家人團聚，花蓮慈院即刻啟動緊急應變計畫，暫停手術，並通報花蓮縣衛生局，把該同仁的室友及業務相關的同仁，包含醫師、護理師、行政及外包人員，不論是放假還是值班人員，約300人全數召回框列，已篩檢228人皆為陰性。

當天下午，男護理師終於聯繫上母親，「母親好好都在家哩，沒有出門，更沒有感染新冠肺炎」。證實這是一起詐騙事件。

「男護理師也很懊惱，無法冷靜思考只有慌張，當作學一次教訓。」花蓮慈院團隊事後彙整事發過程，發現對方來電號碼（＋886423289103）已被網路披露為詐騙電話，利用同仁擔心家人的緊張心情，騙取匯款。

李毅表示，很難過在這種緊張的時候還有詐騙集團利用疫情來當詐騙手法，花蓮慈院與花蓮縣衛生局以高規格的防疫措施來應變，所幸護理同仁的母親沒有受到感染，但是造成的醫療業務延宕以及大量醫療資源浪費，對病人及醫院來說，影響都十分巨大！護理師今早已完成報案筆錄，縣警局已加強偵辦及宣導。

(中時 )