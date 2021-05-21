本土疫情升溫，今再度突破300例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在醫院陸續傳出確診者，要感控又要照顧病人，疫情已經「多頭燒」。週末將至，他呼籲民眾別外出，將人員流動降到最低，另也呼籲全民一起檢舉不配合戴口罩者，予以重罰。

陳時中表示，禮拜六日，大家恐怕要收心，拜託大家，工作了一周，假日的時候可能想要聚會、走走，拜託大家減少外出，避免聚會。若能將人員流動降到最低，就可以逐漸將傳染鏈切斷，是非常有用的一件事。現在醫療人員很辛苦，日以繼夜抗疫，陸續也有醫院有人感染，還要再做感控、人員的檢查檢驗，也要繼續照顧病人，真的是多頭燒。

陳時中表示，如果沒有大家一起努力，把流動、感染的可能性降到最低，不斷有聚會造成傳染，對已瞭解、社會不公平也不好。拜託大家，六日沒必要就千萬不要出門。

另外，陳時中也說，現在還陸續看到有人偷偷開店，明明禁止的地方，還遮遮掩掩地開，會特別請內政部嚴格執行。此時每個人都要負責，這些店卻還在開，要嚴辦。另經勸導不戴口罩者，也要求地方政府，用最嚴厲的處分，因為已經不是忘記、不小心戴不好，而是故意擾亂社會，平常就不允許，防疫期間更不允許，拜託全民一起檢舉，予以重罰。

(中時 )