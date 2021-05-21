經國際斡旋下，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯雙方同意結束十多天的交戰。分析認為問題根源未解，但美國需盡快抽身以應對包括中國在內更多棘手要務。

「紐約時報」指出，由埃及居間調處的停火協議於以色列時間21日清晨2時（台北時間21日上午7時）生效。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室昨晚宣布國安內閣表決時一致接受由埃及提出的調停方案，控制加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）證實他們也接受，但雙方都警告會看對方的遵守程度來決定後續的動作。

美國總統拜登在白宮發表談話，除哀悼衝突造成包括孩童在內大量平民死傷，也提到危機期間他6度與尼坦雅胡通話，並讚揚尼坦雅胡在不到11天裡就決定終止敵對態勢。拜登還誓言彙集國際資源重建加薩，並充分與巴勒斯坦當局合作，合作對象不含哈瑪斯，且要杜絕哈瑪斯繼續囤積軍火。

哈瑪斯自5月10日以來朝以色列發射大量火箭，以色列則轟炸加薩境內的相關目標。衝突斡旋是數個國家居間協調，以色列與哈瑪斯雙方沒有直接對話，而是由埃及、卡達與聯合國等外交人員居間奔走。

以色列的空襲與砲擊導致加薩超過230人喪生，當中許多為平民，並嚴重破壞本就匱乏的當地基礎建設，包括供水、下水道系統、電網、醫院、學校與道路。哈瑪斯5月10日以來則發射4000多發火箭，造成以色列境內12人罹難，也大多是平民。

過去以色列與哈瑪斯間的停火協議常被推翻，包括2014年雙方7週交戰，期間就至少兩度停火協議破裂。不過紐時指出，停火協議能提供一段冷靜期，為日後能談判長期協議爭取時間，也能讓流離失所的平民團圓並重返家園。

儘管戰事稍歇，潛藏的危機根源仍未解，包括耶路撒冷與約旦河西岸的土地所有權之爭、聖城耶路撒冷的宗教緊張，以及缺乏解決衝突的和平進程，也導致以色列境內的阿拉伯裔與猶太裔暴徒間相互攻擊，凸顯佔以國人口兩成的阿拉伯裔數十年來常遭歧視的問題。

此外，戰事造成雙方的破壞不成比例。哈瑪斯等武裝團體發射的火箭大部分都被以色列的防空系統攔截，造成損失輕微，但以色列空襲重創加薩17座醫院與診所，連唯一的COVID-19篩檢實驗室都被打壞，造成加薩大部分的供水、電力與下水道系統被切斷，使得當地的人道危機更加惡化，這還不包括數十間學校被毀或關閉、7萬2000人流離失所。

「外交事務」（Foreign Affairs）期刊一篇專文指出，到目前來看，拜登政府會接受這樣一個結果，因為他們有更多重要優先議題要處理，包括疫情、經濟復甦、氣候變遷、中國崛起與伊朗核子問題。

專文指出以巴衝突需妥善管理，純粹因當前不具備解決問題的條件，這無關優先次序，而是現實使然。歐巴馬執政時期的國務卿凱瑞（John Kerry）曾想單靠美國意願改變現實，前總統川普任內由女婿庫許納（Jared Kushner）一面倒支持以色列，兩者都以失敗收場。

專文形容管理以巴衝突宛若騎單車─不踩踏板前進就會跌倒。文章建議拜登政府有必要推動相關進程，以重建當事各方對兩國方案的的信心與希望。

(中央社)