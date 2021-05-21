官邸志工確診，蔡英文及其他共25人核酸檢驗後都呈陰性，總統府發言人張惇涵今在臉書放上總統與行政院長蘇貞昌跟防疫指揮官陳時中討論週末來臨，相關疫情措施照片，頗有穩定民心之意。

他表示，總統的辦公環境都有強化消毒作業，會議空間全部加設隔板。室內的通風、工作動線也都在醫療團隊的專業建議下嚴整規劃。總統的健康狀況良好，醫療團隊都有密切掌握，總統也感謝大家的關心。

張惇涵指出，一早，行政院長蘇貞昌跟防疫指揮官陳時中討論後，來官邸跟蔡英文總統報告討論，週末假期即將到來，相關的防疫措施指引，及目前全國防疫的整備能量。

張惇涵說，這是提升防疫警戒後的工作日常，執政團隊隨時電話聯繫，會議多用視訊，有必要，馬上討論商量。

張指出，陳指揮官在第一線掌握疫情發展、擬定防疫策略；蘇院長統籌調度各部會，全力防疫、全力支援各個地方；蔡總統以國安視野，評估國際政經局勢，一方面緊盯外購疫苗加速調配，一方面掌握國產疫苗實驗進度，另一方面，部署國內經濟、金融、國安面向的穩定措施。

他說，陳指揮官跟醫護防疫人員在第一線，蘇院長帶領行政團隊處理現在進行式，總統與國安團隊超前部署未來式。執政團隊各就崗位，也互相補位，就是希望全國腳步一致、全民團結一致。

(中時 )