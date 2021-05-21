洋基終結者「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)本季表現非常優異，在大家都在關心先發投手以及打線成績的時候，他已經默默將自己更進化了，可說是從飛彈升級到「核彈」，本季至今(含今天對遊騎兵比賽)，他17場比賽還沒丟掉半分，自責分率是完美的0。本季他拿下2勝0敗自責分率0，有11場救援成功紀錄，總共17局投球就火飆36次三振，只投出6次保送，每局被上壘率僅0.65，成績幾乎無懈可擊。

Aroldis Chapman has been DOMINANT this season 🔥 pic.twitter.com/NGpmCEO97x — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 20, 2021

而過去7場他就拿下5次救援成功，7局投球僅被敲3安送出12次三振，每局被上壘率0.86，近況更是火燙，至今他生涯580場出賽已拿下287次救援成功，若照這樣的表現投下去，本季達到300場並非難事。今天對決遊騎兵的比賽因為比數接近，最後1局他仍然上場關門，他主投1局1保送，沒被敲安打和失掉分數，將自己的紀錄繼續往上爬。

Aroldis Chapman, DTD 102mph Fastball...and Stare. 👀 pic.twitter.com/TCiF82ZDA6 — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 20, 2021

但本季最驚人的是33歲的他不見老態，反而更加強勢，今天在9局2出局二壘有人危機時飆出約166公里速球，硬是三振強打戴維斯(Khris Davis)，讓他站著不動出局，查普曼則面露霸氣的臉，跟上季被艾爾圖維(Jose Altuve)敲出再見全壘打的呆愣表情完全不同，展現出最強終結者氣勢。

Aroldis Chapman, 103mph 🔥🔥 and K stare. 👀 pic.twitter.com/FfCBAXJnoq — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 19, 2021

比賽結束他投球影片在大聯盟官方被貼出，引熱烈迴響，有超過100多萬人觀看。球迷直呼說：「不可能打到吧...」、「打者就像冷凍PIZZA...」，能看出查普曼火球再次升級。其實休賽期他就常在個人社群發出訓練照、影片，可以看見他非常誇張的肌肉和緊實身材，訓練時所投出的球也毫不馬虎，相信他本季肯定抱著必死的決心，希望一改關鍵時刻手軟的毛病，期待看他繼續維持超強身手！

(中時新聞網)