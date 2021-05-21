柯文哲21日最新說明

中央流行疫情指揮中心21日公布新增312例本土確診，其中新北市144例最多、台北市127例居次。台北市長柯文哲表示，昨日北市4個快篩站共篩檢1240人，59人陽性，比率為5.1％，與先前10％、5.1％、4.6％、5.5％差不多，平均都在5％左右漂浮，顯示疫情沒有擴大，但仍在蔓延，疫情還是存在。

柯文哲說，因新冠肺炎潛伏期為2至7天，所以目前的篩檢結果反映的是一周前的狀況，先前的確診案例與萬華阿公店有關，現在這波可能與母親節周末活動有關，因為是從上周五開始管制，所以大概還要過幾天才能看出疫情發展的狀況。

針對是否要公布足跡及各行政區確診狀況，柯文哲表示，除了萬華區比較多外，其他每個行政區都有確診案例，他還是認為現在公布疫調意義不大，可能會讓民眾產生假象安全感，大家應假設身旁就有確診者，做好自我防護。

柯文哲表示，北市有103家防疫旅館、6800多個房間，原本是讓入境者隔離14天，但因華航造成突破口，所以要迅速調整戰略。柯指出，確診者只有20％需要住院，輕症患者都送到醫院會無法負荷，所以將防疫旅館分成一般防疫旅館、收容居家隔離的防疫旅館，及加強版的防疫專責旅館。

柯文哲表示，加強版的防疫專責旅館由大型防疫旅館轉成，就是台版的方艙醫院，專門收治PCR檢測陽性及輕症患者，目前北市共有4家、351房。副市長黃珊珊並證實凱撒飯店將轉成防疫專責旅館，並感謝業者的協助。

(中時新聞網)