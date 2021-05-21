最新一期的中華信用評等結果揭曉，漢翔（2634）信用評等獲調升！漢翔21日表示，最新的中華信用評等結果，公司在長期發行體信用評等為「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，評等展望由前一年的「負向」，提升至「發展中」，代表公司在疫情嚴峻、航空業慘澹經營的大環境中，仍能展現向上的氣勢。

漢翔董事長胡開宏，在疫情後，祭出以「開源」、「節流」與「深蹲」三大策略，領導公司擺脫過去一年的新冠肺炎疫情與波音737Max停飛的雙重陰霾，並開拓各方面業務與合作。

以科技服務範疇為例，漢翔在包含先進的模擬訓練系統、能源事業、複合材料新應用，及醫療輔具等方面，都顯示人員「深蹲」的成果，在艱困的時刻中，帶給公司營運新的曙光。

受到新冠肺炎疫情與波音737Max停飛的雙重衝擊，漢翔2020年度合併營收逾210.4億元，遠不如2019年度合併營收約285.4億元，在如此艱困的環境下，去年度EPS0.42元，雖低於2019年度1.99元，但EPS仍能維持正值，因此，漢翔的長期評等展望，由「負向」，提升為「發展中」。

漢翔未來更要如期如質生產及交付新式高教機、落實執行F-16性能提升案、擘劃漢翔發動機科技產業園區，並展望民用客機與發動機復甦，及致力發展漢翔文創品牌等，將有助於打造不同的風貌，以期創造更多元的營收。

(工商 )