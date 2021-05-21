衛福部長陳時中今天上午與美國衛生部長貝西拉進行視訊會議，陳時中表示，會議中美方顯現對台友好的態度，表示會支持台灣參與世衛組織，同時也對台灣過去一年防疫的努力以及對全球貢獻的肯定。

陳時中表示，我方對美也提出去年簽下的醫衛MOU，相關有講到合作盼能持續加強，另外也提到台灣近期疫情升溫，有提出急需的疫苗需求，盼美方能給予台灣疫苗上的協助，而美國則是強調對友邦的支持，會回去向總統報告，努力協助台灣取得疫苗。

(中時 )