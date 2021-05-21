衛福部長陳時中今天上午與美國衛生部長貝西拉進行視訊會議，陳時中表示，會議中美方顯現對台友好的態度，表示會支持台灣參與世衛組織，同時也對台灣過去一年防疫的努力以及對全球貢獻的肯定。
陳時中表示，我方對美也提出去年簽下的醫衛MOU，相關有講到合作盼能持續加強，另外也提到台灣近期疫情升溫，有提出急需的疫苗需求，盼美方能給予台灣疫苗上的協助，而美國則是強調對友邦的支持，會回去向總統報告，努力協助台灣取得疫苗。
(中時 )
衛福部長陳時中今天上午與美國衛生部長貝西拉進行視訊會議，陳時中表示，會議中美方顯現對台友好的態度，表示會支持台灣參與世衛組織，同時也對台灣過去一年防疫的努力以及對全球貢獻的肯定。
陳時中表示，我方對美也提出去年簽下的醫衛MOU，相關有講到合作盼能持續加強，另外也提到台灣近期疫情升溫，有提出急需的疫苗需求，盼美方能給予台灣疫苗上的協助，而美國則是強調對友邦的支持，會回去向總統報告，努力協助台灣取得疫苗。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。