《商情》憂中國抑制通膨 期銅創2020年9月來最大單周跌幅 14:332021/05/21 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因擔心全球最大銅使用國中國當局將採取積極措施抑制大宗商品價格上漲，倫敦金屬交易所(LME)周五盤中創下2020年9月以來的最大單周跌幅。 周五(5/21)截至台北時間13:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.82%，跌破10,000美元關卡，報每公噸9,968美元，盤中最低一度跌至每公噸9,884.5美元。(商品行情網) 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 (時報資訊) #倫敦金屬交易所 #LME #抑制 #中國 #通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 疫催大陸宅家經濟 料理包好夯 04:102021/05/18 焦點新聞 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 04:102021/05/18 財經要聞 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 謝勤益：面板供需Q4反轉 - 財經要聞 - 工商時報 疫情重燃！外資領完股息就跑 這亞幣遭警告壞日子來了 - 財經 官股神救援 台股力保萬六 - 財經要聞 - 工商時報 華為遭美4輪制裁太痛苦 CEO哀號曝慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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