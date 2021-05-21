因擔心全球最大銅使用國中國當局將採取積極措施抑制大宗商品價格上漲，倫敦金屬交易所(LME)周五盤中創下2020年9月以來的最大單周跌幅。

周五(5/21)截至台北時間13:55，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.82%，跌破10,000美元關卡，報每公噸9,968美元，盤中最低一度跌至每公噸9,884.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)