台灣疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天再度強調，全國疫情就是三級警戒，沒有所謂的第四級，呼籲外界不要再以訛傳訛，大家就是在三級的警戒內把各自份內的責任做好。

陳時中說，當初訂定指引時，不單單是用個案數，還加上50%找不到傳播鏈的條件，但經疫調發現，現在找不到傳染鏈的都不足四分之一，「可能一開始抓出來有不到三分之一的找不到傳染鏈，但過兩天都能找到關聯性」，目前來講絕對沒有要到四級，這樣以訛傳訛不好。

(中時 )