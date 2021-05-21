由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(21)日宣布，「怪人化喬擇」即將於 5 月 22 日崛起，張牙舞爪之姿必將震懾全場，定向有禮超值回饋、熱血刺激角色試煉也將同步登場。更值得一提的是，童帝配件定向UP及殭屍男、童帝、疫苗人娃娃機等熱鬧活動也將輪番上陣，想獲得角色專屬配件、挺身對抗怪人勢力的英雄玩家們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》繁中版殭屍男、童帝、疫苗人娃娃機限定活動即將精彩來襲！

《一拳超人：最強之男》怪人化喬擇震撼來襲！全新怪人化高效技能神秘面紗即將揭開！

長相冷酷的高大男子武道家，為第二十二屆超級格鬥大賽初回參賽者，在第四輪敗給埼玉。參賽中在怪人協會入侵會場地的威脅、脅迫下，抱著對埼玉的復仇之心，服下怪人細胞。怪人化後力量、速度和精神層面都得到飛躍式提升，身上長出如榴彈外殼般堅硬的尖錐，頭上長出利角，實力比其他怪人化的武道家還要強大，頭上利角可發射出能量彈，實力不容小覷。

怪人化喬擇

聲優：利根健太朗

系列：超能

陣營：怪人

定位：整排力場，持續傷害引爆

技能：

普攻：三段蹴。對單體目標3連擊造成120%攻擊力傷害。

絕技：劣種滅絕炮。對整排每名敵人3連擊造成195%攻擊力傷害，100%機率使主目標陷入「力場」1回合，且有50%機率使同排目標陷入「力場」1回合(行動前受到160%攻擊力的持續傷害)。

被動：至高血統。行動後恢復30%生命值上限的生命值。當敵人受到持續傷害時，立刻吸收持續傷害值的60%對敵方全體造成額外傷害(同類效果整場戰鬥內僅生效一個)。永久增加自身生命值。限制解除至五星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版怪人化喬擇強大技能 5 月 22 日即將解放！

《一拳超人：最強之男》怪人化喬擇限時招募期間限定活動情報首次公開！

【活動1】怪人化喬擇定向招募

活動時間：2021.05.22 05:00 - 2021.05.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「怪人化喬擇」機率將大幅提升。

【活動2】怪人化喬擇定向有禮限時回饋

活動時間：2021.05.22 05:00 - 2021.05.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 高級超能徽章x3、超能徽章x5、金幣x10,000

30 配件補給券x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

50 3級印記寶箱x5、中罐經驗飲料x50、金幣x100

80 高級怪人加成券x3、專屬晶核x50、專屬晶片x100

120 怪人核能x12、專屬技能書隨機箱x50、基礎技能書x20

150 SSR萬能碎片任選箱x5、怪人潛能晶片x5、基礎磁盤隨機箱x20

180 怪人化喬擇x1、怪人核能x5、怪人潛能晶片x5

【活動3】怪人化喬擇角色試煉

活動時間：2021.05.22 05:00 - 2021.05.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得怪人化喬擇 高級認證x15、中罐經驗飲料x20、金幣x5,000

怪人化喬擇限制解除達到3星 SSR怪人萬能碎片x3、中罐經驗飲料x20、金幣x5,000

怪人化喬擇限制解除達到4星 怪人化喬擇形象卡(永久)x1、中罐經驗飲料x40、金幣x5,000

使用或與怪人化喬擇組隊10次王者挑戰 體力x60、中罐經驗飲料x20、金幣x5,000

使用或與怪人化喬擇組隊20次王者挑戰 擴展經驗卡x50、中罐經驗飲料x40、金幣x5,000

使用或與怪人化喬擇組隊通關3次災害來襲 超能技能書x20、中罐經驗飲料x20、金幣x5,000

使用或與怪人化喬擇組隊通關9次災害來襲 超能技能書x20、中罐經驗飲料x40、金幣x5,000

《一拳超人：最強之男》怪人化喬擇定向招募期間限定活動即將於 5 月 22 日精彩呈現！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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