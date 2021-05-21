大甲溪上游河道乾涸見底，兩岸岩壁、河床黃沙裸露。（民眾提供／王文吉台中傳真）

中部蓄水量最大的德基水庫，面臨啟用47年來見底危機，今日水位降到1322.60公尺，蓄水率僅1.36％。根據水利署即時水情資料顯示，德基水庫目前有效蓄水量253.37萬噸，依照每日進水約25萬噸、出水約50萬噸估算，僅剩7天存量，因淤積9公尺，距最低放水位不到3公尺。

大甲溪源於中央山脈，水流充沛，從德基水庫到石岡壩距離約70公里、落差達1000公尺，適合水力發電。大甲溪「1水多用」，從最上游德基水庫，流經青山壩、谷關壩、天輪壩及馬鞍壩，供5座水力電廠慣常發電，餘水最後在石岡壩調配民生、工業、灌溉使用。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，德基水庫2月3日水位低於1350公尺發電取水口高程，即停止發電，改由2號PRO永久河道放水道出水，其餘4座水力電廠不受影響。德基最低放水位是1310公尺，泥沙淤積約9公尺，估算降到1320公尺，原水即會夾帶高量泥沙而無法繼續放水。

林日生坦言，中部嚴重乾旱，德基水庫水位持續下降，近半年來調控大甲溪水非常艱難。下午將視天候狀況，依旱災中央災害應變中心指示，於德基水庫、谷關壩、天輪壩實施人工增雨，但從目前雲層看來「不是很樂觀」。

(中時 )