面對疫情急遽升溫，外送、外帶成為不少民眾解決民生三餐的選擇。為了鼓勵民眾使用無接觸送餐，兩大美食外送平台都推出相關措施，請有需求的民眾可多多使用。

【Uber Eats全面強制「放在門口」送餐 再推外帶與外送優惠】

因應中央疫情指揮中心日前宣布全台進入第三級警戒，Uber Eats 今（21）日宣布於 Uber Eats 全台18個服務城市已全面強制實施「放在門口」與「線上支付」之安全措施，並暫停所有現金訂單，確實落實「無接觸送餐」。此外，Uber Eats 推出全平台「線上支付安心點」以及「安心外帶」自取優惠，讓消費者能享有更超值的餐點或生鮮日用品。

而因應消費者於疫情期間對外送需求的增加，即日起至5月31日期間，於 Uber Eats 使用信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay 非現金交易方式付款並輸入【線上支付安心點】，可享3次線上付款滿 $399 折 $50的優惠，並且可以與「優饗方案」疊加使用更經濟實惠。為方便民眾添購生活所需，5月22日起至5月31日，輸入【在家補貨】可享有1次75折生鮮雜貨優惠（單筆訂單最高折抵100元），避免前往賣場採購的風險。對於疫情期間仍有必要性外出的民眾，Uber Eats 也提供外帶自取優惠，即日起至5月31日，使用外帶自取並輸入【安心外帶】，即可享有10次75折優惠（單筆訂單最高折抵200元），讓消費者可以預先在 Uber Eats App 下單後，看準時間出發取餐，不必在商家門口人擠人，減少群聚與接觸的可能。

全台進入第三級防疫警戒之後，許多在地商家也主動暫停店內供餐服務，僅提供外帶和外送服務。為了協助台灣餐飲、生鮮雜貨通路渡過難關，Uber Eats 擴大商家支援方案，即日起於 Uber Eats 營運城市申請加入的商家，將提供啟用費減免，以及首三個月月費減免的商家支援方案，需要洽詢的商家可填寫表單，Uber Eats 相關人員會盡快聯繫。

【foodpanda積極推動「無接觸送餐」】

全台疫情升溫，政府持續宣導避免外出飲食降低感染風險。foodpanda 宣布即刻提撥 1,000 萬元預算，配合中央疫情指揮中心疫苗施打政策，全額補助疫情最為嚴峻的雙北地區外送夥伴接種 COVID-19 疫苗。 foodpanda 亦期盼政府未來在疫苗分配上，可將在疫情期間接觸民眾機率極高的外送夥伴列入優先施打對象之一，並期許於今年第三季前，能就風險較高的雙北外送夥伴優先完成疫苗接種，相關補助資訊將於近期另行公告。但目前5月15日指揮中心已宣布暫停民眾預約自費COVID-19疫苗接種。foodpanda的呼籲恐怕無法及時滿足。

針對本業， foodpanda 積極推動「無接觸送餐」，於 app 介面提供無接觸外送選項，並預設開啟，同時呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐並落實無接觸外送。同時提醒消費者及外送夥伴取送餐務必全程配戴口罩，在醫療院所、商辦、住家等地，均盡可能與外送夥伴約定於空曠處取餐，並維持 1 公尺以上的安全社交距離，保障雙方安全。

另外，日前LINE也已經宣佈即日起限時限量推出餐飲業者免費外帶外送模組方案，只要是首次使用該模組的商家，在六月底前申請可補助到七月底，LINE官方帳號月費、第三方夥伴外帶外送模組月費通通免費。同時，也為申請的業者，建立LINE熱點商家資訊，增加線上線下串連與曝光機會，有需求的業者可參考官網介紹。

(科技)