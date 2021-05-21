樁涮火鍋推出「蒜味風味鍋物組合」。（業者提供）

MÚO STEAKHOUSE推出炭烤牛排飯。（業者提供）

西餐「étage 15」推出五星級超值美味餐盒。（業者提供）

高雄福容飯店推出樂活家庭四人套餐。（業者提供）

高雄福容飯店推出真空冷凍料理包三件組。（業者提供）

國內疫情嚴峻，高雄餐飲業者求生術祭出高CP值便當餐盒搶市。聯上集團旗下MLD台鋁5個品牌推出美味餐盒，捷利餐飲集團旗下餐飲品牌皆享有外帶餐點全面8折。高雄福華飯店則推防疫宅配美食，搶攻宅經濟。

聯上集團旗下MLD台鋁的宴會廳「晶綺盛宴」、台式熱炒「海鮮大排檔」、百萬牛排館品牌「MÚO STEAKHOUSE」以及Hotel Dùa旗下港式飲茶「悅品中餐廳」、經典西餐「étage 15」皆推出五星級超值美味餐盒，每天午餐及晚餐都可以外帶或外送。

其中，MÚO STEAKHOUSE主廚李中煜以乾式熟成21天的Prime等級牛肉、生食級干貝及波士頓龍蝦，推出炭烤牛排飯、牛肝菌燉飯及龍蝦義大利麵佐炭烤北海道干貝等嚴選料理。

捷利旗下餐飲品牌皆可享有外帶服務優惠，邁泉豬排、胡椒廚房、元町家拉麵、捷記小麵館、品三杯、捷果咖啡外帶餐點全面8折，在家可以安心的享用防疫組合套餐。

捷利國際餐飲表示，疫情嚴峻使得許多餐廳內用業績慘澹餐飲外帶商機再起，自去年疫情爆發至今，外帶服務沒有停過，本次面臨疫情的社區感染，加強環境防疫消毒管控更不敢掉以輕心，為了讓消費者可以安心居家用餐，全品牌推出多元外帶的服務，保障食物安全以及消費者健康。

福容高雄店推出「小資族套餐」、「樂活家庭四人套餐」、「真空冷凍料理包三件組」，套餐內容皆包含了精緻港點、廚師手路菜等精美料理；料理包則包括了紅燒牛腩、蔥薑樹子虱目魚肚、香筍素烤麩三個選項。

(中時 )