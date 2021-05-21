台灣新冠肺炎疫情升溫，不僅全台進入第三級防疫警戒，醫療資源更面臨短缺情況，台北市長柯文哲發布退休醫護召集令，沒想到24小時內就破千人報名，從《我愛黑澀會》出道的玉兔（鄭如吟），也曬出完成登記報名的截圖，希望能為台灣盡一份心力。

玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，進入演藝圈之前曾擔任過護理師一職，她Instagram先曬出「退職醫護徵招令」的照片，接著PO出完成登記報名的截圖，並表示：「退職的醫護朋友們，我們一起為醫護努力，對抗疫情，守護我們的家園」，也呼籲有相關經驗的人能一同加入，為台灣醫療貢獻一己之力。

對於玉兔不畏疫情挺身而出，網友讚賞不已，紛紛留言：「國難當前，謝謝妳們無私的精神，願意挺身而出，要保護好自己啊」、「妳好勇敢，要注意安全喔，台灣謝謝妳的幫助，希望可以守護成功」、「辛苦醫護人也要好好保護自己」、「感謝你為台灣付出，能身為妳的粉絲，我感到很榮幸，加油喔」、「玉兔無私的精神值得讚許」。

此外，除了玉兔之外，炎亞綸身為台大醫院內科部腎臟科主治醫師的父親，也投入這次醫護召集令，另外，史茵茵也曬出曾是婦產科醫生的76歲老父親，全副武裝穿上防護衣及護目鏡的照片，接著透露他支援新冠肺炎疫苗施打業務，主要負責評估患者身體狀況是否適合施打疫苗。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)