台灣近期國內本土疫情嚴峻，全國疫情警戒升至三級警戒，為減少群聚染的風險，不少民眾待在居家辦公，本月19日起全國各級學校、公私立幼兒園停止到校上課，女星隋棠昨20日在個人臉書發文，分享近日居家防疫心得，她坦言，隨著疫情的變動與家人相處的時間增加了，因此，與家人之間可能會多些摩擦，並呼籲大家在這段時間，給身旁的人多一點包容、自由。

身為三個媽媽的隋棠在個人臉書分享: 「疫情持續時，工作、學業上的變動、生活面的限制、計劃的停擺，可能會使我們的情緒，受創、壓力遽增，加上和家人相處時間增加很多，摩擦、不滿、衝突也就更容易發生，疫情之下另一節節高升的產物，就是家庭裡的言語和肢體暴力。」並分享:「把我都是為你好的溝通起手式，去詢問對方感受、希望對方快樂的角度替代。」

隋棠提到: 「能讓我們建構幸福人生，家人是關鍵，所以我們更要放下想改變對方的念頭，試著彼此少一點干涉、多一些自由與包容，給足每個人時間去調節這些生活上的變化，即使彼此的觀點不同，卻仍然能讓對方感受到，彼此是並肩作戰的夥伴。祝福大家520都快樂！」並感謝老公Tony，每天盡心、盡力帶孩子們運動。

底下的網友粉絲在下方留言回應: 「得真好！少一點干涉，多一些自由，不要想改變或控制對方，讓家人間的情感更和諧」、「奧利寶包超可愛的，完全沈浸在自己的世界」、「終於有小孩放電的東西，讓媽媽可以專心工作」、「盡責的爸爸 幸福的3位Q孩 像是老師在帶班授課」、「開心放鬆又放電的時光」、「謝謝棠的正能量，太需要了！」

(中時新聞網)